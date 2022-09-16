Події

07:36 16.09.2022

За добу українські військові знищили 71 окупанта, 27 одиниць техніки

1 хв читати
За добу українські військові знищили 71 окупанта, 27 одиниць техніки

Минулої доби четверга українські військові знищили 71 людину особового складу агресора та 27 одиниць ворожої техніки та озброєння, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Точно відомо, що вороже військо зменшено на 71 рашиста, 27 одиниць озброєння і техніки, серед яких 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивна система залпового вогню "Град", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", артустановка "Гвоздика", зенітна самохідна установка "Шилка", 2️ гаубиці "Мста-Б", 2️ 120 мм міномета", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на п'ятницю.

Окрім цього, українська авіація завдала 9 ударів, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів у Бериславському районі, Каховському мосту, а також п'яти понтонних переправ поблизу.

Протягом бойового дня окупанти завдали 3 авіаційні удари по позиціях українських військ та 4 ракетних – по мирних населених пунктах.

Ворожий флот, що складається з 13 одиниць, продовжує маневрувати вздовж кримського узбережжя. Напоготові до завдання ракетних ударів знаходяться 3 надводних і 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 "Калібрів".

Жителям тимчасово окупованих територій повідомляють про необхідність утримання від відвідування громадських місць у період з 17 до 20 вересня для "недопущення вчинення так званого воєнного злочину під чужим прапором".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 14.09.2022
Втрати ворога за добу становлять 350 осіб о/с, 5 танків, 11 артсистем, 2 літаки та 2 гелікоптери - Генштаб

Втрати ворога за добу становлять 350 осіб о/с, 5 танків, 11 артсистем, 2 літаки та 2 гелікоптери - Генштаб

07:13 14.09.2022
Українські захисники знищили ворожий бомбардувальник Су-24 і гелікоптер Мі-8

Українські захисники знищили ворожий бомбардувальник Су-24 і гелікоптер Мі-8

07:14 13.09.2022
За добу українські військові знищили 59 окупантів, 20 одиниць техніки

За добу українські військові знищили 59 окупантів, 20 одиниць техніки

10:06 12.09.2022
Втрати ворога за добу становлять 300 осіб о/с, 14 танків, 23 броньовані машини й літак - Генштаб

Втрати ворога за добу становлять 300 осіб о/с, 14 танків, 23 броньовані машини й літак - Генштаб

09:14 12.09.2022
Російські військові спішно залишають Луганщину, переміщуючись углиб області або на територію РФ - Гайдай

Російські військові спішно залишають Луганщину, переміщуючись углиб області або на територію РФ - Гайдай

08:07 12.09.2022
ЗС України ліквідували на південному напрямку 40 окупантів, 4 танки, 3 гаубиці, склад боєприпасів у Новій Каховці

ЗС України ліквідували на південному напрямку 40 окупантів, 4 танки, 3 гаубиці, склад боєприпасів у Новій Каховці

11:24 11.09.2022
Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

08:14 11.09.2022
ЗС України ліквідували на південному напрямку 80 окупантів, 8 танків, 3 склади боєприпасів і поромну переправу в районі Нової Каховки

ЗС України ліквідували на південному напрямку 80 окупантів, 8 танків, 3 склади боєприпасів і поромну переправу в районі Нової Каховки

21:42 10.09.2022
Бійці "Азова" знищили ворожу техніку на харківському напрямку

Бійці "Азова" знищили ворожу техніку на харківському напрямку

07:09 10.09.2022
За добу знищено 75 окупантів, 15 одиниць техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

За добу знищено 75 окупантів, 15 одиниць техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

Зеленський вважає необхідною жорстку реакцію на російські удари по інфраструктурі

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

ОСТАННЄ

У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

У результаті удару по Харкову отримали поранення двоє дорослих і двоє дітей

Ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження ЗСУ

Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

На Одещині сили ППО збили ракету

В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

Зеленський вважає необхідною жорстку реакцію на російські удари по інфраструктурі

Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном та генералом Міллі потреби ЗСУ для продовження деокупації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА