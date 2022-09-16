За добу українські військові знищили 71 окупанта, 27 одиниць техніки

Минулої доби четверга українські військові знищили 71 людину особового складу агресора та 27 одиниць ворожої техніки та озброєння, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Точно відомо, що вороже військо зменшено на 71 рашиста, 27 одиниць озброєння і техніки, серед яких 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивна система залпового вогню "Град", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", артустановка "Гвоздика", зенітна самохідна установка "Шилка", 2️ гаубиці "Мста-Б", 2️ 120 мм міномета", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на п'ятницю.

Окрім цього, українська авіація завдала 9 ударів, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів у Бериславському районі, Каховському мосту, а також п'яти понтонних переправ поблизу.

Протягом бойового дня окупанти завдали 3 авіаційні удари по позиціях українських військ та 4 ракетних – по мирних населених пунктах.

Ворожий флот, що складається з 13 одиниць, продовжує маневрувати вздовж кримського узбережжя. Напоготові до завдання ракетних ударів знаходяться 3 надводних і 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 "Калібрів".

Жителям тимчасово окупованих територій повідомляють про необхідність утримання від відвідування громадських місць у період з 17 до 20 вересня для "недопущення вчинення так званого воєнного злочину під чужим прапором".