Близько 5 млн українців повернулися з ЄС в Україну

Близько 5 млн українців, які залишили країну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, повернулися з ЄС на батьківщину, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Понад 8 млн українців від початку війни прибули до ЄС. Але є й хороші новини з обох сторін. Багато хто з них уже повернувся. Близько 5 млн уже повернулися в Україну. Звісно, ми хочемо надати нашим українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки, але ми також знаємо, що вони прагнуть повернутися додому знову і відбудувати Україну, і перетворити її на процвітаючу державу", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.