Влада Фінляндії вилучила у росіян, що підпали під санкції, майно на близько 189 млн євро - ЗМІ

У Фінляндії влада вилучила у росіян, що підпали під санкції, майно майже на 190 млн євро, арешти стосуються десятків організацій, повідомив у середу сайт MTV News.

"За даними правоохоронних органів, арешти стосуються кількох десятків організацій, включених до списку санкцій ЄС", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні діє понад сто різних тимчасових чи постійних вилучень, початку літа їхня сума була більш ніж удвічі меншою і становила близько 80 млн євро.

За даними MTV News, номенклатура конфіскованого майна є широкою. Серед них велика кількість нематеріальних активів, акції та гроші, що зберігаються на рахунках, різна промислова сировина, транспортні засоби.

Правоохоронці, посилаючись на положення про секретність, не повідомляють MTV News подробиць про окремі вилучення або осіб, які втратили майно.

За даними сайту, деякі із вилучень правоохоронців оскаржені в суді.