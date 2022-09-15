На Київщині в четвер проводитимуть навчання для саперів – ОВА

У четвер, 15 вересня, на території Вишгородського району проводитимуть навчання для саперів, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

В ОВА закликали жителів області зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.