Окупанти вночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район; у Кривому Розі продовжуються рятувальні та аварійні роботи, рівень води в Інгульці почав знижуватися

Російські окупанти у ніч на четвер 5 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Рівень води в Інгульці почав падати, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і зазнавали нових обстрілів... У Кривому Розі приборкали воду, що розлилася після ракетної атаки по гідротехнічних спорудах міста... Підтоплено 112 приватних будинків і подвір'їв. Люди евакуйовані", - написав він у телеграм-каналі.

Згідно з уточненими даними, рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до 2 метрів. "На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він продовжує падати. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу", – уточнив Резніченко.

Крім того, внаслідок ракетного удару пошкоджено декілька водоводів. У Софіївській громаді без води майже 5 тис. людей. Відновлювальні роботи тривають.

"Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Обійшлося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджено лінію електропередач. Без світла понад 700 сімей. Енергетики лагодять. Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували "Градами" та дроном-камікадзе. Пошкоджено 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства", – повідомив голова ОВА.