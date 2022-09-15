У результаті успішного контрнаступу ЗС України кількість тимчасово окупованих територій Харківщини скоротилася у п’ять разів

У результаті успішного контрнаступу Збройних сил України у Харківській області звільнено 388 населених пунктів, під тимчасовою окупацією залишається 6% територій.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив президенту України під час засідання, присвяченого питанням енергетичної безпеки Харківської області у середу.

"Доповів главі держави, що завдяки успішним діям наших військових із окупованих ворогом 32% території Харківщини зараз під окупацією залишилося лише 6%. Наші військові звільнили 8500 кв. км території Харківщини із 388 населеними пунктами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у регіоні триває відновлення критичної інфраструктури та підготовка до опалювального сезону.

"Наразі підготовлено 87,2% відсотків котелень, 89,9% теплових мереж, 92,3% центральних теплових пунктів, замінено 79,1% водопровідних та 89,1% каналізаційних мереж", - написав Синєгубов.

Він також запевнив президента, що роботи з відновлення енергопостачання на звільнених територіях вже розпочато і буде завершено у найкоротший термін.

"У нас попереду дуже багато роботи. Кошти на відновлення Харківщини - Кабмін виділив на ці потреби 400 млн грн. Дякую Президенту та Уряду за підтримку", - підсумував Синєгубов.