Події

07:19 15.09.2022

Російський ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і актом терору

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Російський ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і актом терору

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що російські окупанти, які зазнали поразки у відкритому бою, тероризують мирне населення ракетними обстрілами критичної інфраструктури, однією з яких є обстріл гідротехнічних споруд Кривого Рогу напередодні.

"Російський ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і актом терору", - написав він у твіттері в ніч на четвер.

Він вважає, що переможені українською армією на полі бою, "російські боягузи тепер воюють із нашою критичною інфраструктурою та мирним населенням".

"Росія є терористичною державою і має бути визнана такою", – резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські окупанти завдали 8 ракетних ударів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на р. Інгулець і загрожує підтопленням низки населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях.

У ніч на четвер у двох районах Кривого Рогу оголошено часткову евакуацію населення. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

 

 

 

Теги: #україна #росія #інфраструктура #обстріли

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