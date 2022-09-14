На деокупованій території Харківщини затримано колаборанта, який допомагав загарбникам грабувати односельців - СБУ

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури під час оперативного відпрацювання деокупованих територій затримали раніше судимого жителя Чугуївського району, який допомагав загарбникам грабувати односельців.

"За даними слідства, 61-річний мешканець одного із сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення. Зокрема, зловмисник надавав ворожим солдатам продукти; забезпечував окупантів житлом; наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів; допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

Раніше чоловіка вже було засуджено за крадіжку з проникненням у житло.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 12 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.