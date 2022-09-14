Події

11:31 14.09.2022

Президент Єврокомісії їде до Києва, де обговорить включення України до зони європейського роумінгу та доступ до єдиного ринку

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Президент Єврокомісії їде до Києва, де обговорить включення України до зони європейського роумінгу та доступ до єдиного ринку

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що прибуде до Києва в середу і має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал. Розвиток успіху шляхів солідарності для забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. Включаємо Україну до нашої європейської зони вільного роумінгу. Я їду сьогодні до Києва, щоб обговорити все це з президентом України Володимиром Зеленським", - написала фон дер Ляєн у твіттері.

Пізніше вона додала: "Я хочу, щоб жителі Західних Балкан, України, Молдови та Грузії знали: ви – частина нашої родини, ваше майбутнє в нашому Союзі, а без вас наш Союз не повний!"

Теги: #київ #ляєн

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