Макрон закликав Алієва та Пашиняна припинити військові дії та продовжити переговорні зусилля

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим закликав його повернутися до дотримання режиму припинення вогню після військових сутичок з Вірменією, повідомив Єлисейський палац.

Він (Макрон) повідомив президенту Алієву про невідкладність покласти край військовим діям і повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Він наполягав на необхідності продовжувати та інтенсифікувати переговорні зусилля між Вірменією та Азербайджаном і нагадав про свою готовність зробити цей вклад спільно з усіма партнерами, зокрема з Європейським союзом", - йдеться у комюніке президентської канцелярії.

У документі наголошується, що Макрон заявив про сильне занепокоєння у зв'язку з воєнними діями на кордоні двох країн, зокрема через бомбардування вірменських населених пунктів.

У ніч із понеділка на вівторок у Макрона відбулася телефонна розмова з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Президент республіки закликав до суворого дотримання режиму припинення вогню та поваги до територіальної цілісності Вірменії, зазначають у канцелярії глави держави.

"Франція розповість про ситуацію, що складається в Раді Безпеки ООН, в якій вона нині головує", - повідомили в Єлисейському палаці.