Події

21:53 13.09.2022

У деокупованих районах Харківської області дуже висока мінна небезпека

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У деокупованих районах Харківської області дуже висока мінна небезпека

У деокупованих районах Харківської області дуже високий ступінь мінної небезпеки для цивільного населення, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас фактично заміновано абсолютно все. Зараз, коли ми проводимо відновлення критичної інфраструктури, ми стикаємося з тим, що навіть опори ЛЕП ворог замінував. Дуже висока мінна небезпека", - заявив Синєгубов журналістам під час престуру в деокуповані райони Харківської області.

За словами керівника Головного управління ДСНС України в Харківській області Олександра Волобуєва, говорити про терміни проведення розмінування поки що зарано.

"Все залежатиме від стану забруднення території", - сказав він, додавши, що процес розмінування починається фактично вже сьогодні.

"З Балаклії, і далі на схід. Для цього вже сформовано та направлено на територію Харківської області зведений загін загальною чисельністю 150 людей особового складу та 50 одиниць спеціальної рятувальної та інженерної техніки", - додав Волобуєв.

Основними завданнями співробітників ДСНС стануть також проведення рятувальних робіт, розбір завалів, надання допомоги потерпілим, а також надання допомоги місцевій владі у відновленні нормальних умов життєдіяльності місцевого населення та систем його життєзабезпечення.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повне розмінування деокупованих від російської армії територій може закінчитися через місяці, а можливо, й роки.

"Навіть зараз ми знаходимо знахідки часів Другої світової війни. Орки привезли сюди тисячі тонн боєприпасів. Але ми впораємося", - резюмував він.

 

 

Теги: #розмінування #балаклія

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