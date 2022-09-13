К.Тимошенко обговорив із парламентською делегацією Японії участь у відновленні інфраструктури Харківської області

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко провів зустріч у форматі відеоконференції з парламентською делегацією Японії, сторони обговорили участь у Fast Recovery Plan та у відновленні інфраструктури Харківської області.

Як повідомляє Офіс президента України, до онлайн-зустріч приєдналися члени Палати радників Японії Масаакі Таніай та Міцуо Такагасі, член Палати представників Японії Коїчі Касаї та представник секретаріату правлячої партії "Комейто" Хіроюкі Куріта.

Тимошенко наголосив, що напередодні зими для українських громадян нагальним є відновлення житла та критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

"Ми розробили Fast Recovery Plan. Він охоплює житло, школи, садки, медустанови та мережі газо-, водо- та електропостачання на деокупованих територіях країни", - зазначив він.

Також Тимошенко наголосив, що завдяки успіхам української армії на сході країни від окупантів було звільнено майже всю територію Харківської області.

"У зв'язку з цим збільшилася кількість об'єктів, які нам необхідно дуже швидко відновити. Тому перш за все, з чим ми звертаємося, – вибрати школу, садок або групу приватних будинків у тому чи іншому населеному пункті, які зруйнували російські війська, та допомогти з їх відновленням", - сказав він.

Заступник керівника Офісу президента також розповів, що внаслідок нещодавніх російських бомбардувань Харкова та області було пошкоджено теплоелектроцентралі, які потрібно відновити до настання холодів. Він також запропонував японській стороні розглянути можливість включення до проєкту відновлення цих об'єктів.

Тимошенко повідомив, що загалом у нашій країні близько 86 тис. частково чи повністю зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Японські парламентарі зазначили, що їхня держава готова й надалі підтримувати санкційну політику проти РФ. Вони також наголосили, що Японія готова інтенсифікувати зусилля для допомоги Україні.

"Кирило Тимошенко запросив парламентську делегацію Японії відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії та хід відновлення на деокупованих територіях", - йдеться у повідомленні.