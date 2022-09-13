Події

21:20 13.09.2022

К.Тимошенко обговорив із парламентською делегацією Японії участь у відновленні інфраструктури Харківської області

2 хв читати
К.Тимошенко обговорив із парламентською делегацією Японії участь у відновленні інфраструктури Харківської області

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко провів зустріч у форматі відеоконференції з парламентською делегацією Японії, сторони обговорили участь у Fast Recovery Plan та у відновленні інфраструктури Харківської області.

Як повідомляє Офіс президента України, до онлайн-зустріч приєдналися члени Палати радників Японії Масаакі Таніай та Міцуо Такагасі, член Палати представників Японії Коїчі Касаї та представник секретаріату правлячої партії "Комейто" Хіроюкі Куріта.

Тимошенко наголосив, що напередодні зими для українських громадян нагальним є відновлення житла та критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

"Ми розробили Fast Recovery Plan. Він охоплює житло, школи, садки, медустанови та мережі газо-, водо- та електропостачання на деокупованих територіях країни", - зазначив він.

Також Тимошенко наголосив, що завдяки успіхам української армії на сході країни від окупантів було звільнено майже всю територію Харківської області.

"У зв'язку з цим збільшилася кількість об'єктів, які нам необхідно дуже швидко відновити. Тому перш за все, з чим ми звертаємося, – вибрати школу, садок або групу приватних будинків у тому чи іншому населеному пункті, які зруйнували російські війська, та допомогти з їх відновленням", - сказав він.

Заступник керівника Офісу президента також розповів, що внаслідок нещодавніх російських бомбардувань Харкова та області було пошкоджено теплоелектроцентралі, які потрібно відновити до настання холодів. Він також запропонував японській стороні розглянути можливість включення до проєкту відновлення цих об'єктів.

Тимошенко повідомив, що загалом у нашій країні близько 86 тис. частково чи повністю зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Японські парламентарі зазначили, що їхня держава готова й надалі підтримувати санкційну політику проти РФ. Вони також наголосили, що Японія готова інтенсифікувати зусилля для допомоги Україні.

"Кирило Тимошенко запросив парламентську делегацію Японії відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії та хід відновлення на деокупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #японія #відновлення #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 13.09.2022
Після деокупації частини Харківської області зафіксовано понад 100 кримінальних проваджень про держзраду

Після деокупації частини Харківської області зафіксовано понад 100 кримінальних проваджень про держзраду

19:45 13.09.2022
Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

18:16 13.09.2022
У Чугуєві житлові будинки, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів, законсервують, а мешканцям запропонують альтернативні варіанти розміщення - мер

У Чугуєві житлові будинки, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів, законсервують, а мешканцям запропонують альтернативні варіанти розміщення - мер

15:32 13.09.2022
ЗСУ звільнили 3,8 тис. кв. км території та 150 тис. жителів Харківщини - Маляр

ЗСУ звільнили 3,8 тис. кв. км території та 150 тис. жителів Харківщини - Маляр

10:15 13.09.2022
Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

09:47 13.09.2022
Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

09:03 13.09.2022
За добу на Харківщині три мирні мешканці загинули, дев’ять поранено

За добу на Харківщині три мирні мешканці загинули, дев’ять поранено

22:00 12.09.2022
До звільнених громад Харківської області було відправлено перші гуманітарні вантажі – К.Тимошенко

До звільнених громад Харківської області було відправлено перші гуманітарні вантажі – К.Тимошенко

19:12 12.09.2022
"ДТЕК" за 200 днів війни повернув світло понад 3,8 млн українських сімей

"ДТЕК" за 200 днів війни повернув світло понад 3,8 млн українських сімей

17:05 12.09.2022
На Харківщині в деокупованому селищі виявлено тіла чотирьох мирних жителів зі слідами тортур - прокуратура

На Харківщині в деокупованому селищі виявлено тіла чотирьох мирних жителів зі слідами тортур - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стабілізаційні заходи завершено на 4000 кв. км деокупованої території

Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023

ОСТАННЄ

Стабілізаційні заходи завершено на 4000 кв. км деокупованої території

Правоохоронці викрили голову одного із районних судів Кіровоградської області на одержанні хабара

Ворог двічі з мінометів обстріляв Шосткинський район Сумської області

У деокупованих районах Харківської області дуже висока мінна небезпека

Зеленська як почесний гість буде присутня у Страсбургу в Європарламенті на виступі фон дер Ляєн

Волонтери, які не пройшли підготовку, можуть залучатися до діяльності аварійно-рятувальних та медформувань виключно в безпечних зонах

Під час окупації Балаклії загарбники організували там в'язницю та тортурну

Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

Труну з тілом Єлизавети II доставили з Единбурга до Лондона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА