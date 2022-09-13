Події

19:45 13.09.2022

Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

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Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

Деокуповану Балаклію Харківської області планують повністю підключити до електропостачання протягом місяця з урахуванням військової ситуації, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Стосовно світла: ми відновимо частину електромережі до кінця цього тижня. Протягом місяця ми прогнозуємо, що повністю підключимо місто до електропостачання. Однак це залежатиме від тієї військової обстановки, яка складатиметься", - заявив Синєгубов журналістам під час престуру в деокуповані райони Харківської області.

Насамперед, за його словами, Харківська ОВА має намір займатися відновленням саме критичної інфраструктури.

"Далі ми повинні допомогти людям там, де можемо, вставити вікна, відремонтувати дахи тощо. Якщо ми бачимо таку школу (зруйновану - ІФ), то, природно, це буде абсолютно нове будівництво, але про це ми говоритимемо вже після нашої перемоги", - сказав він.

Водночас, Синєгубов зазначив, що зараз ОВА разом із ЗСУ вживає всіх заходів, щоб не допустити повторної окупації Балаклії, сусідніх сіл і громад.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", наразі у Балаклії відсутнє електро та водопостачання, а також мобільний зв'язок.

Місто було звільнено Збройними силами України від російської окупації 8 вересня.

 

 

Теги: #електрика #відновлення #балаклія

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