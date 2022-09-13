Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24, штурмовик Су-25 та один БПЛА - ПС ЗСУ

Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24, штурмовик Су-25 та один БПЛА - ПС ЗСУ

Київ. 13 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - У вівторок, 13 вересня, з 14:00 до 16:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено три повітряні цілі - один БПЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, на Херсонщині воїни 160 зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

"А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.