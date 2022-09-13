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15:39 13.09.2022

Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

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Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав німецьку владу безпосередньо поставити Україні танки, оскільки наразі система кругових постачань не працює.

"Потрібно називати речі своїми іменами: система кругових постачань не працює. Півроку союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Півроку танків немає, бо немає "політичного рішення", - написав Подоляк у твітері у вівторок.

За його словами, доки втрачається час, Росія продовжує терор, внаслідок якого гинуть люди. "Німеччино, ми чекаємо твого слова", - підсумував він.

 

Теги: #танки #німеччина #подоляк

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