Події

12:24 13.09.2022

Понад 16 тисяч людей виїхали з Донеччини від початку обов'язкової евакуації – голова ОВА

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Понад 16 тисяч людей виїхали з Донеччини від початку обов'язкової евакуації – голова ОВА

Понад 16 тисяч мирних жителів виїхали з Донецької області від початку обов'язкової евакуації, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"З моменту запровадження обов'язкової евакуації вивезено вже понад 16 тисяч осіб. Але нагадаю, що до моменту запровадження обов'язкової евакуації три четвертих населення області фактично було евакуйовано", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок.

Водночас Кириленко зазначив, що "розписки" про відмову від евакуації приймають спеціальні евакуаційні комісії в районних військових адміністраціях та місцевих адміністраціях.

"Передусім це стосується багатодітних сімей, дітей-сиріт, які перебувають під опікою. Такі документи беруть залежно від бажання людей", - уточнив голова ОВА.

Теги: #евакуація #донецька_область

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