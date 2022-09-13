Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

Російські окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, проте підрозділи ЗСУ ще не увійшли до міста, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ключем до повної деокупації Луганщини є звільнення Лиману, довкола якого наразі тривають бої.

"Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там. На сьогодні Кремінна повністю пуста - росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани", - наголосив Гайдай.

Він додав, що "дещо схожа ситуація" наразі й у Старобільську.

"А от у Сватовому, рашисти спочатку втікли, але за деякий час повернулися", - підсумував він.