Події

07:02 13.09.2022

"Нова пошта" обіцяє до 1 жовтня відкрити 80% мережі на Харківщині

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"Нова пошта" обіцяє до 1 жовтня відкрити 80% мережі на Харківщині

"Нова пошта" відновлює роботу в деокупованих містах Харківської області, зокрема відкрила відділення в Чугуєві, повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у понеділок.

"Загалом під окупацією в Харківській області перебувало 170 відділень. Уже до 1 жовтня ми відкриємо 80% мережі, протягом 30 наступних днів відновимо 120%", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Поперешнюк уточнив, що компанія збільшить і покращить довоєнну мережу.

"Але все одно ми не зможемо змагатися у швидкості із ЗСУ, які... показали нові, неочікувані стандарти в оперативності розширення", - додав співвласник "Нової пошти".

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок, від початку вересня під час контрнаступу українські війська звільнили понад 6 тис. кв. км тимчасово окупованих територій.

Теги: #харків #нова_пошта #розширення

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