Посольство Болгарії в Україні поступово відновлює свою роботу

Посольство Болгарії в Україні відновило роботу з 12 вересня 2022 року, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Болгарії в понеділок.

"Наше посольство в Києві очолить тимчасовий керуючий і працюватиме з обмеженим штатом співробітників. На даному етапі консульська служба при посольстві, також зі скороченим складом, відновить свою діяльність, виконуючи обмежений спектр послуг, і передбачається, що вона функціонуватиме після повного відновлення каналів зв'язку з Болгарією", - йдеться у повідомленні.

У болгарському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що поновлення роботи посольства у Києві – "це ще одна ознака твердої підтримки України з боку Болгарії". "Наша країна, яка продовжує надавати всіляку допомогу Україні, зокрема її громадянам, переміщеним унаслідок війни, категорично засуджує російську військову агресію та підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами", - наголосили у МЗС.