Унаслідок денного обстрілу Харкова поранено шістьох осіб – Синєгубов

Один мирний житель Харкова загинув і шестеро, за уточненими даними, дістали поранень унаслідок обстрілу двох районів Харкова російськими окупаційними військами у понеділок удень, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом шестеро людей, в тому числі дівчина 18 років", - написав Синєгубов у телеграмі у понеділок.

За його словами, дівчина та 33-річна жінка дістали легких пошкоджень і не потребували госпіталізації. Ще чотирьох поранених госпіталізували, їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок обстрілу та чотирьох постраждалих.