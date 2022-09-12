Події

16:33 12.09.2022

Унаслідок денного обстрілу Харкова поранено шістьох осіб – Синєгубов

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Унаслідок денного обстрілу Харкова поранено шістьох осіб – Синєгубов

Один мирний житель Харкова загинув і шестеро, за уточненими даними, дістали поранень унаслідок обстрілу двох районів Харкова російськими окупаційними військами у понеділок удень, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом шестеро людей, в тому числі дівчина 18 років", - написав Синєгубов у телеграмі у понеділок.

За його словами, дівчина та 33-річна жінка дістали легких пошкоджень і не потребували госпіталізації. Ще чотирьох поранених госпіталізували, їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок обстрілу та чотирьох постраждалих.

 

Теги: #харків #війна #синєгубов

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