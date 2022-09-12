Події

15:30 12.09.2022

МВС та Інститут національної пам'яті презентували проєкт "Герої МВС"

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МВС та Інститут національної пам'яті зібрали свідоцтва українських правоохоронців про воєнні дії в Україні, щоб у майбутньому спиратися на першоджерела та не спотворити історію.

"Їх (українських героїв війни - ІФ) історії дуже цінні… дуже швидко втрачається пам'ять про те, що було день, тиждень, місяць тому. Тому ми з командою МВС зробили такий проєкт - він є на сайті, й кожен може його подивитися - Герої МВС", - сказав Монастирський під час презентації проєкту "Герої МВС" та підписання Меморандуму з Інститутом національної пам'яті про передання матеріалів про героїв МВС у понеділок у Києві.

За його словами, йдеться і про рятувальників, і про нацгвардійців, і про поліцейських, "які весь цей час працюють для того, щоб повернути наші території, щоб забезпечити нормальне життя на тих територіях, які нині межують із місцями ведення бойових дій".

Міністр зазначив: "Пам'ять про людей, які роблять це щодня, звісно, має залишатися... Спільно з Інститутом національної пам'яті розпочинаємо спільну роботу, фактично передаючи всі матеріали, які накопичували весь цей час".

Глава МВС додав, що в майбутньому будуть і меморіал, і музей, але для цього треба "фактично фіксувати кожну мить життя цих героїв, їх вчинки".

У свою чергу в.о. голови Інституту національної пам'яті Максим Ярмистий додав: "Це не просто відкриття окремого розділу, це насамперед збереження тих історій героїв МВС, які вже розповіли свою історію... Це збереження пам'яті для майбутніх поколінь та істориків, які оцінюватимуть, аналізуватимуть ці свідчення, історії, а також для журналістів, щоб у майбутньому ніхто не зміг спотворити історію, щоб ця історія була з першоджерел".

Теги: #мвс #війна #герої

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