Події

14:39 12.09.2022

У Харкові через ворожий обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, зникло світло, зупинено весь електротранспорт

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У Харкові через ворожий обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, зникло світло, зупинено весь електротранспорт

Унаслідок денного обстрілу Харкова російськими окупаційними військами у місті зупинено весь електротранспорт, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Як пояснив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, пасажирів, які на момент відключення були у поїздах, виводять на найближчі станції.

"Персонал метрополітену проінструктований як чинити у таких випадках. Усіх пасажирів, які перебували в електропоїздах, виводять на найближчі станції", - сказав Бітнер.

За інформацією пресслужби Харківобленерго, обсяг знеструмлення міста на рівні вечора неділі після нанесення ворожих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

"Обсяг знеструмлення у Харкові на рівні вчорашнього. Інформації про прильоти немає. Причини знеструмлення з'ясовуються. Енергетики працюють", - сказали у пресслужбі "Харківобленерго".

Міський голова Ігор Терехов назвав ситуацію повторенням учорашнього вечора.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло та припинено водопостачання", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - додав він.

Як повідомлялося, увечері в неділю дві ворожі крилаті ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури регіону, внаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Вранці у понеділок заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання у регіоні відновлено на 80%.

За інформацією "Харківобленерго", станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.

 

Теги: #харків #війна #енергопостачання #обстріл

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