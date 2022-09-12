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14:10 12.09.2022

ЗСУ звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на Херсонщині - ОК "Південь"

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ЗСУ звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на Херсонщині - ОК "Південь"

Збройні сили України звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на Херсонщині, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Маємо звільнені площі близько 500 квадратних км. Можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на сьогодні вже звільнені та повністю під українським прапором", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у понеділок.

За її словами, там зачищено територію і наразі тривають додаткові заходи.

"Але населення цих населених пунктів вже повністю під юрисдикцією України", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що обстріл цих територій ще триває, там досить небезпечно.

"Крім того, відступаючи, ворог замінував частину територій, тому дуже обережними треба бути всім місцевим жителям, зважаючи на ці небезпеки", - зазначила речник.

Теги: #херсонская_область #війна #ок_південь

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