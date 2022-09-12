Наслідки одного з наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури ліквідовуються в рекордні терміни – глава Міненерго

Енергетична інфраструктура України 11 вересня зазнала одного з наймасовіших обстрілів з боку військ РФ, але енергетикам вдалося в найкоротші терміни повернути світло більшості знеструмлених споживачів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Було обстріляно Зміївську ТЕС і три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено дві повітряні лінії 750 кВ, п'ять повітряних ліній 330 кВ", - написав він у своєму фейсбуці в понеділок, додавши, що сотні тисяч українців залишалися без світла в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Донецькій областях.

При цьому він зазначив, що відновлювальні роботи проводяться в найкоротші терміни. "Але швидкість відновлення надихає! Вже за 40 хвилин світло почало повертатися в оселі українців. Усі основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Роботи з відновлення тривають", – зазначив Галущенко.

За його словами, повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, наразі залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тис. споживачів, у Дніпропетровській області – близько 3 тисяч, у Харківській – 12 тис.

"Опалювальний сезон іще не розпочався, а ворог уже пішов в масову атаку на енергетичні об‘єкти. Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього й організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектора – для максимальної ефективності та швидкості роботи", – зазначив міністр.

Водночас він повідомив, що, за попередніми даними, під час обстрілів загинули чотири енергетики, троє поранені.

"Щирі співчуття родинам загиблих, світла пам’ять героям енергетичного фронту! Війна триває. І кожен із нас робить усе можливе, аби протистояти ворогу. Віримо в ЗСУ! Тримаємо енергетичний фронт!", – закликав глава Міненерго.