Події

12:48 12.09.2022

"Укренерго" відновить пошкоджені ворогом магістральні лінії у найкоротші терміни – голова компанії

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"Укренерго" відновить пошкоджені ворогом магістральні лінії у найкоротші терміни – голова компанії

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" вже розпочали відновлювальні роботи пошкоджених ракетними ударами військ РФ об'єктів критичної інфраструктури, компанія розраховує завершити ремонти у найкоротші терміни, повідомив її голова Володимир Кудрицький.

"Щойно пожежі загасили, наші ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи. Фахівці "Укренерго" вже зробили попередню оцінку ситуації. Усі роботи будуть завершені якнайшвидше", - написав він на своїй фейсбук-сторінці у понеділок.

За його словами, "Укренерго" готувалося до будь-яких ситуацій під час війни та продовжує утримувати енергетичний фронт.

"Вчора диспетчери "Укренерго" та операторів систем розподілу впоралися чудово, повернувши світло резервними лініями електропередачі, за що їм щира подяка. Наразі залишаються точкові відключення, над їх усуненням безперервно працюють", - описав ситуацію голова "Укренерго", додавши, що лише кілька годин знадобилося для того, щоб відновити енергоживлення всіх знеструмлених регіонів, зокрема й Харкова, за заздалегідь підготовленими резервними схемами та алгоритмами дій.

Водночас він зазначив, що двоє співробітників "Укренерго" загинули вчора ввечері під час ракетного обстрілу об'єкту компанії у східному регіоні України.

"Це 55-річна диспетчер Світлана Курилович і 25-річний електромонтер Олександр Холодний. Вони всі пів року війни продовжували працювати задля забезпечення енергоживлення держави, маючи чітке усвідомлення, що критична інфраструктура –щоденна мета агресора. Щирі співчуття рідним загиблих у такий скрутний момент. Ми поділяємо ваш біль", – написав Кудрицький.

Він додав, що Росія все ще сподівається залякати Україну та зламати своїм терором проти мирних людей, але "насправді вона лише спалює мікроскопічні залишки ілюзій та сумнівів у східних областях".

Як повідомлялося, 11 вересня ввечері "Укренерго" повідомило про пошкодження внаслідок обстрілів російських військ об'єктів магістральних електромереж у північно-східному регіоні країни та заявила, що розпочне аварійно-відновлювальні роботи на них, щойно будуть ліквідовані пожежі.

Унаслідок ворожих обстрілів у неділю української енергоінфраструктури, зокрема, райони Харківської, Дніпропетровської, Сумської області залишилися без електрики.

Теги: #інфраструктура #укренерго

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