Електропостачання в Харківській області відновили на 80%, роботи тривають

Електропостачання у Харківській області відновили на 80%, робота триває, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста й області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у неділю ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, унаслідок чого там повністю не було електро- та водопостачання.