Події

08:22 12.09.2022

Кулеба про ворожі обстріли цивільної інфраструктури: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

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Кулеба про ворожі обстріли цивільної інфраструктури: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на ворожі ракетні обстріли цивільної інфраструктури в неділю ввечері.

"Терористична Росія завдала ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, залишивши тисячі українців без світла, води та тепла. Путін планує більше такої тактики взимку та промацує ґрунт. Зараз він має отримати жорстку відповідь. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму", - написав Кулеба в мікроблозі твіттер.

Як повідомлялося, у неділю ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, у результаті чого там повністю не було електро- та водопостачання.

 

 

 

Теги: #рф #терорист #визнання

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