Окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії

Російські окупанти в ніч на понеділок обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст і сіл. Вночі обстрілювали з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районам", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. Вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих і поранених. Пошкоджено приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнувань уточнюються.

А у Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газопровід. Люди не постраждали.