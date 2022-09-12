Події

08:13 12.09.2022

Окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії

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Окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії

Російські окупанти в ніч на понеділок обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст і сіл. Вночі обстрілювали з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районам", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. Вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих і поранених. Пошкоджено приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнувань уточнюються.

А у Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газопровід. Люди не постраждали.

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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