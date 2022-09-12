Мер Терехов повідомив про одного загиблого та двох постраждалих через ракетний обстріл окупантів житлового будинку в Новобаварському районі Харкова

Мер Ігор Терехов повідомив про одного загиблого та двох постраждалих через ракетний обстріл російськими окупантами житлового будинку в Новобаварському районі Харкова.

"Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - написав мер у телеграм-каналі.

Також, за його словами, вночі у місті рятувальні служби відновили водопостачання, а метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.