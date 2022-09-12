Події

07:04 12.09.2022

Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

1 хв читати
Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що головною цінністю України є людина, яка і є країна, повідомила пресслужба президента.

"Ця війна питає в кожного у світі: "Які в тебе цінності? На чиєму ти боці? На боці сили та агресії? Чи на боці тих, хто протистоїть загарбнику й захищається?" Наша головна цінність – людина. Кожна людина, доросла чи маленька. Бо вона і є країна. Рятуючи своїх людей, ми рятуємо країну", - сказала вона на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Вона наголосила, що порятунок країни відбувається не лише на фронті.

"Ми рятуємо країну, коли евакуюємо людей із гарячих точок. Коли вивозимо на лікування за кордон онкохворих діток. Ми рятуємо країну, коли доправляємо в постраждалі міста інкубатори з безперебійним живленням для новонароджених – таких немовлят у нас тепер з’являється вдвічі більше через постійний стрес їхніх матерів. Інколи такі діти важать по 700 грамів. Але вони виживуть, бо вони – теж наша цінність. Якщо наші діти вчитимуться й розвиватимуться, то це зробить і Україна. Якщо дорослі зможуть працювати й гідно забезпечувати свої родини, то вистоїть наша економіка", - сказала вона.

Зеленська також поговорила з американським істориком, професором Єльського університету Тімоті Снайдером про відновлення України, яке, за її словами, починається вже зараз.

 

 

 

Теги: #yes #виступ #зеленська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 11.09.2022
Спільна перемога Заходу залежить від подальшої його підтримки України у війні з РФ - Моравецький

Спільна перемога Заходу залежить від подальшої його підтримки України у війні з РФ - Моравецький

07:05 11.09.2022
Україна у цій війні бореться за майбутнє всієї цивілізації, заявив Пінчук на Форумі YES

Україна у цій війні бореться за майбутнє всієї цивілізації, заявив Пінчук на Форумі YES

22:37 10.09.2022
Видно контури відновлення територіальної цілісності України

Видно контури відновлення територіальної цілісності України

17:29 03.08.2022
В Україні запускають мобільний застосунок для допомоги жінкам, які зазнають домашнього насильства

В Україні запускають мобільний застосунок для допомоги жінкам, які зазнають домашнього насильства

14:15 01.08.2022
Стійкість Ізраїлю надихає Україну, - Олена Зеленська

Стійкість Ізраїлю надихає Україну, - Олена Зеленська

21:54 21.07.2022
Зеленська здасть тест на COVID-19 після новин про захворювання Джо Байдена

Зеленська здасть тест на COVID-19 після новин про захворювання Джо Байдена

13:23 21.07.2022
У межах другого Саміту перших леді та джентльменів відкрито збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги

У межах другого Саміту перших леді та джентльменів відкрито збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги

06:55 21.07.2022
Ключовою у виступі першої леді України у Конгресі США була тема ППО

Ключовою у виступі першої леді України у Конгресі США була тема ППО

22:04 20.07.2022
Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

07:44 20.07.2022
Байден: Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й Україна

Байден: Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й Україна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

ОСТАННЄ

Росія запустила ракети цивільної інфраструктури у відповідь на звільнення Україною міст і сіл на сході

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

У результаті обстрілів російських окупантів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині двоє людей загинуло, одну поранено

Окупанти обстріляли Харків, про постраждалих інформації поки що немає

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА