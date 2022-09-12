Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що головною цінністю України є людина, яка і є країна, повідомила пресслужба президента.

"Ця війна питає в кожного у світі: "Які в тебе цінності? На чиєму ти боці? На боці сили та агресії? Чи на боці тих, хто протистоїть загарбнику й захищається?" Наша головна цінність – людина. Кожна людина, доросла чи маленька. Бо вона і є країна. Рятуючи своїх людей, ми рятуємо країну", - сказала вона на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Вона наголосила, що порятунок країни відбувається не лише на фронті.

"Ми рятуємо країну, коли евакуюємо людей із гарячих точок. Коли вивозимо на лікування за кордон онкохворих діток. Ми рятуємо країну, коли доправляємо в постраждалі міста інкубатори з безперебійним живленням для новонароджених – таких немовлят у нас тепер з’являється вдвічі більше через постійний стрес їхніх матерів. Інколи такі діти важать по 700 грамів. Але вони виживуть, бо вони – теж наша цінність. Якщо наші діти вчитимуться й розвиватимуться, то це зробить і Україна. Якщо дорослі зможуть працювати й гідно забезпечувати свої родини, то вистоїть наша економіка", - сказала вона.

Зеленська також поговорила з американським істориком, професором Єльського університету Тімоті Снайдером про відновлення України, яке, за її словами, починається вже зараз.