"Укренерго" розпочне ремонт пошкоджених ворогом магістральних ліній у північно-східному регіоні України відразу після ліквідації пожеж

НЕК "Укренерго" повідомляє про пошкодження внаслідок обстрілів російських військ об'єктів магістральних електромереж у північно-східному регіоні країни та заявляє, що розпочне аварійно-відновлювальні роботи на них, щойно будуть ліквідовані пожежі.

"Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідуються підрозділами ДСНС. Ремонтні підрозділи "Укренерго" почнуть аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених магістральних об'єктах, як тільки їх буде ліквідовано", – йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Згідно з повідомленням, споживачі в районах, де зникло енергопостачання, наскільки можна переводяться на енергозабезпечення від резервних ліній електропередачі.

"Усі ремонти будуть виконуватися в найкоротші терміни, щоб якомога раніше відновити надійність енергопостачання споживачів районів, що постраждали від обстрілів", – запевнили в "Укренерго".

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу в неділю української енергоінфраструктури, зокрема, райони Харківської, Дніпропетровської, Сумської області залишилися без електрики.в