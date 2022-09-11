Події

21:13 11.09.2022

Знову від командування відсторонено керівний склад західного угруповання РФ у зв'язку з поразкою в результаті контрнаступу ЗСУ

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Знову від командування відсторонено керівний склад західного угруповання РФ у зв'язку з поразкою в результаті контрнаступу ЗСУ

Знову від командування відсторонено керівний склад західного угруповання РФ у зв'язку з поразкою внаслідок контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ), повідомила пресслужба Головного управління української розвідки у фейсбуці.

"Керівний склад західного угруповання зс рф відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки та , отримані у результаті наступу українських Сил Оборони". – сказано у повідомленні.

Як повідомляється, тепер командування західного угруповання очолить командувач угрупуванням військ "центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін та його штаб.

Наразі оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

У ГУР зазначили, що на сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді.

"Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #відсторонення #гур #командування

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