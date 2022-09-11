Знову від командування відсторонено керівний склад західного угруповання РФ у зв'язку з поразкою в результаті контрнаступу ЗСУ

Знову від командування відсторонено керівний склад західного угруповання РФ у зв'язку з поразкою внаслідок контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ), повідомила пресслужба Головного управління української розвідки у фейсбуці.

"Керівний склад західного угруповання зс рф відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки та , отримані у результаті наступу українських Сил Оборони". – сказано у повідомленні.

Як повідомляється, тепер командування західного угруповання очолить командувач угрупуванням військ "центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін та його штаб.

Наразі оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

У ГУР зазначили, що на сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді.

"Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - сказано в повідомленні.