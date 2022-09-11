Колаборанти покидають окуповані території України раніше за окупантів

Громадяни України, які співпрацювали з окупантами, покидають українську територію і виїжджають до РФ, випереджаючи відступ російських окупаційних військ, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вони навіть біжать попереду тих військ, які теж поступово нами відтісняються, оскільки розуміють, що з поверненням української влади на окуповані території їм точно не радітимуть і нададуть абсолютно адекватну оцінку їх діяльності. Тому вони намагаються евакуюватися ще до того, як почнуть відходити окупаційні війська. І вивозячи все, що награбували, що нажили "непосильною" своєю співпрацею з окупантами, вони в перших рядах евакуюються", - сказав Гуменюк в ефірі національного телемарафону в неділю.

У свою чергу мер Енергодару Запорізької області Дмитро Орлов повідомив, що окупанти на своїх інформаційних ресурсах у неділю дали оголошення, в якому рекомендують мешканцям окупованих територій виїхати до РФ та пропонують їм інформаційну допомогу.

"Ми так розуміємо, цей пост адресовано передусім колаборантам, що активно співпрацюють з окупантами. Ну що ж, чи не вперше таки погодимося, що це хоч якийсь натяк на здоровий глузд, і порадимо зрадникам скористатися закликом військових рф, які вже скоро бігтимуть у тому ж напрямку. Бо у вас є тільки два варіанти: або тікати, або дочекатися приходу ЗСУ і зустрітися з нашими захисниками особисто…", - написав Орлов у телеграмі.