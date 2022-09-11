Події

19:54 11.09.2022

Українські військові на фронті випускають агітснаряди з листівками, де пропонують ворогові здаватися в полон

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Українські військові на фронті випускають агітснаряди з листівками, де пропонують ворогові здаватися в полон

Агітаційні снаряди з листівками, в яких російським окупантам та колабораціоністам пропонують здатися в полон, використовується українськими військовослужбовцями під час контрнаступу, розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Один із способів  інформаційної роботи з ворогом на місцевості де нема інтернету. Запуск агітаційних снарядів. Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть", - написала Маляр у фейсбуці в неділю.

Вона також опублікувала відповідний сюжет, у якому продемонстровано одну з таких листівок, адресовану жителям окупованих територій, що воюють на боці російських військ. "Житель Донбасу! Росіяни використовують тебе як гарматне м'ясо! Твоє життя для них нічого не означає! Поки ти сидиш в окопі – вони вдома в комфорті. Тобі ця війна не потрібна. Здайся в полон ЗСУ. Україна гарантує тобі амністію і безпеку", - йдеться у листівці, що також містить план дій для адресата для безпечної здачі в полон.

 

 

 

Теги: #рф #україна #війна #агітлистівки

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