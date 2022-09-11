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16:31 11.09.2022

Біля Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та переправу через Дніпро - ОК "Південь"

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Біля Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та переправу через Дніпро - ОК "Південь"

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи завдали минулої ночі понад 130 ударів по районах зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів на півдні України, наведеному ними мосту та складу боєприпасів, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці у неділю.

"Підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, п'ять одиниць авто-бронетехніки та міномет 120 калібру. У районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро", - йдеться у зведенні.

На бойовому чергуванні в Чорному морі продовжують перебувати два носії високоточної зброї із сумарним залпом у 16 крилатих ракет "Калібр".

В оперативному командуванні "Південь" відзначили прогнозоване посилення активності ворога щодо ракетних ударів і наголосили, що їх інтенсивність може бути досить щільною. "Не ігноруйте попередження про небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами тривог", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #переправа #знищення #склади #ок_південь

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