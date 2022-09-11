Події

12:46 11.09.2022

Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

1 хв читати
Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

В Україні у понеділок, 12 вересня, дощі, місцями грози; вночі у південній частині, центральній, Чернігівській та Сумській областях переважно без опадів.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях уночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у південній частині до 15°; удень у західних та північних областях 11-16°, на решті території 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, удень 6-11°.

У Києві у понеділок дощ. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 вересня найвища температура вдень була 31,9° у 1909 р., найнижча вночі 4,3° у 1893 р.

У вівторок, 13 вересня, в Україні вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°; удень 11-16°, на сході країни 16-21°.

У Києві у вівторок часом дощ. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°; удень 12-14°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 11.09.2022
Стефанчук розраховує, що Кабмін вчасно внесе до Ради проєкт держбюджету-2023

Стефанчук розраховує, що Кабмін вчасно внесе до Ради проєкт держбюджету-2023

10:57 09.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

14:49 08.09.2022
НБУ оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня до 23%

НБУ оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня до 23%

13:27 08.09.2022
Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

11:14 08.09.2022
У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

16:56 07.09.2022
Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

12:58 05.09.2022
В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

10:12 05.09.2022
У найближчі ночі в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки

У найближчі ночі в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки

07:22 05.09.2022
Прем'єр Бельгії попередив про майбутні п'ять-десять важких зим у країні на тлі енергокризи

Прем'єр Бельгії попередив про майбутні п'ять-десять важких зим у країні на тлі енергокризи

12:49 03.09.2022
В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

ОСТАННЄ

ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ППО збила ворожу ракету над Дніпропетровщиною - голова ОВА

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Поліцейські документують наслідки російських обстрілів у Дніпрі

Законопроєкт про національні спільноти перебуває на розгляді в європейських інституціях - Стефанчук

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Визнання Росії державою-спонсором тероризму стане "срібною кулею" для її військової машини - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА