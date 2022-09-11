Події

11:06 11.09.2022

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 383 дитини, 747 поранені

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 383 дитини, 747 поранені

Станом на 11 вересня зросла кількість дітей, поранених унаслідок збройної агресії РФ, - 747 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 11 вересня 2022 року понад 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 747 дістали поранень різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

10 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Соловйове Ясинуватського району Донецької області поранено 10-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

Теги: #діти #війна

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