За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 144 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, 13 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 10 спричинених воєнними діями.

"Пожежі, що сталися через ворожі обстріли, виникли в Харківському (2), Чугуївському (2), по 1 в Ізюмському, Богодухівському та Куп'янському районах області, а також 3 у Холодногірському районі Харкова. Горіли об'єкти агропромислового комплексу, приватні домоволодіння, адміністративні будівлі, екосистеми", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, близько 18:30 окупанти завдали потужного артилерійського удару по приватному сектору Холодногірського району Харкова. Рятувальники виїхали на виклики за трьома адресами. У двох випадках сталися пожежі: горів приватний двоповерховий будинок та літня кухня, де постраждали 2 особи. Ці пожежі гасили 8 підрозділів ДСНС під повторним обстрілом. О 21:02 рятувальники ліквідували останній осередок вогню. За третьою адресою було виявлено пошкодження та загиблу людину, пожежі не було. Незабаром після закінчення гасіння двох пожеж у Холодногірському районі рятувальники виїхали на ліквідацію ще однієї пожежі у тому ж районі.

Також удари артилерії зазнав приватний сектор Шевченківського району Харкова. Снаряди пошкодили 3 домоволодіння. Пожеж не було.

Крім того, рятувальники 6 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 4 рази на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 144 ворожі вибухонебезпечні предмети.