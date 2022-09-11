ЗС України ліквідували на південному напрямку 80 окупантів, 8 танків, 3 склади боєприпасів і поромну переправу в районі Нової Каховки

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) ліквідували на південному напрямку 80 окупантів, 8 танків, 3 склади боєприпасів та поромну переправу в районі Нової Каховки, повідомило Оперативне командування "Південь".

"Під час атаки зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки та Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціх ворога, забезпечені його втрати в кількості 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць автобронетехніки, одну гаубицю Мста-Б", 1 безпілотний розвідник типу "Орлан-10", - сказано у повідомленні.

Також знищено 3 склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах.

Крім того, критично вражена без можливості подальшого використання чергова поромна переправа поблизу Нової Каховки.

Ворог також протягом суботи здійснив 20 авіаційних ударів уздовж лінії зіткнення по наших позиціях та прилеглих територіях.

"У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.