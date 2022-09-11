Події

08:14 11.09.2022

ЗС України ліквідували на південному напрямку 80 окупантів, 8 танків, 3 склади боєприпасів і поромну переправу в районі Нової Каховки

1 хв читати
ЗС України ліквідували на південному напрямку 80 окупантів, 8 танків, 3 склади боєприпасів і поромну переправу в районі Нової Каховки

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) ліквідували на південному напрямку 80 окупантів, 8 танків, 3 склади боєприпасів та поромну переправу в районі Нової Каховки, повідомило Оперативне командування "Південь".

"Під час атаки зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки та Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціх ворога, забезпечені його втрати в кількості 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць автобронетехніки, одну гаубицю Мста-Б", 1 безпілотний розвідник типу "Орлан-10", - сказано у повідомленні.

Також знищено 3 склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах.

Крім того, критично вражена без можливості подальшого використання чергова поромна переправа поблизу Нової Каховки.

Ворог також протягом суботи здійснив 20 авіаційних ударів уздовж лінії зіткнення по наших позиціях та прилеглих територіях.

"У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 11.09.2022
Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

21:42 10.09.2022
Бійці "Азова" знищили ворожу техніку на харківському напрямку

Бійці "Азова" знищили ворожу техніку на харківському напрямку

07:09 10.09.2022
За добу знищено 75 окупантів, 15 одиниць техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

За добу знищено 75 окупантів, 15 одиниць техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

07:21 09.09.2022
За добу ЗС України знищили 59 окупантів, 17 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

За добу ЗС України знищили 59 окупантів, 17 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

09:20 08.09.2022
Окупанти втратили в Україні за добу майже 640 військових, 15 танків, 32 артсистеми та два літаки – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні за добу майже 640 військових, 15 танків, 32 артсистеми та два літаки – Генштаб ЗСУ

07:42 08.09.2022
За добу ЗС України знищили 108 окупантів, 37 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

За добу ЗС України знищили 108 окупантів, 37 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

07:26 07.09.2022
За добу українські військові знищили 83 окупанти, 23 одиниці техніки, 3 склади боєприпасів

За добу українські військові знищили 83 окупанти, 23 одиниці техніки, 3 склади боєприпасів

08:58 06.09.2022
Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

07:14 06.09.2022
За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

22:03 05.09.2022
У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів, поранено дев’ять людей, четверо досі у лікарні

ЗС України продовжують завдавати шкоди противнику, ті у відповідь починають проводити "контрзаходи", посиливши адміністративно-поліцейський режим і забороняючи в'їзд-виїзд із окупованих населених пунктів

Окупанти вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені

ОСТАННЄ

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

На Сумщині вночі та вранці в неділю у двох ОТГ пролунали мінометні вибухи

Унаслідок обстрілів окупантами в Миколаєві практично знищено один із під'їздів у багатоповерхівці, є поранені

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 383 дитини, 747 поранені

ПС ЗСУ збили ворожий Су-34

Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

На Донеччині окупанти вбили 10 цивільних осіб, ще 19 людей поранили

Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 144 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами С-300

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА