Події

07:09 11.09.2022

Окупанти вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені

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Окупанти вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені

Російські окупанти в ніч на неділю вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Тварини на День Міста вирішили нас "привітати" і влупили по центру Дніпра ракетою. Попередньо загиблих немає. Але є поранені", - написав Філатов у телеграм-каналі вранці в неділю.

Він зазначив, що незрозуміло, куди ворог стріляв і з якою метою.

"Винятково терор і залякування", - наголосив він, додавши, що масштаб руйнувань уточнюється.

Наразі, за словами Філатова, очікується додаткова офіційна інформація від військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #ракета #центр #дніпро

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