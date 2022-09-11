Окупанти вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені

Російські окупанти в ніч на неділю вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Тварини на День Міста вирішили нас "привітати" і влупили по центру Дніпра ракетою. Попередньо загиблих немає. Але є поранені", - написав Філатов у телеграм-каналі вранці в неділю.

Він зазначив, що незрозуміло, куди ворог стріляв і з якою метою.

"Винятково терор і залякування", - наголосив він, додавши, що масштаб руйнувань уточнюється.

Наразі, за словами Філатова, очікується додаткова офіційна інформація від військової адміністрації.