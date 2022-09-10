Події

22:58 10.09.2022

Україна очікує EUR3 млрд останнього траншу макрофіндопомоги ЄС у жовтні у вигляді гранту

1 хв читати
Україна очікує EUR3 млрд останнього траншу макрофіндопомоги ЄС у жовтні у вигляді гранту

Україна очікує надходження другого траншу макрофіндопомоги Євросоюзу EUR5 млрд у вигляді кредиту до кінця вересня та EUR3 млрд останнього траншу у вигляді гранту у жовтні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми зараз, буквально до кінця цього місяця, очікуємо на EUR5 млрд макрофінансової допомоги, це кредит. І також, друга частина цього 8-мільярдного траншу, EUR3 млрд у жовтні місяці, які будуть надані Україні у вигляді грантової підтримки", - сказав глава українського уряду на 17-й щорічний зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві.

Шмигаль уточнив, що днями обговорив це питання із Європейською комісією.

Прем'єр додав, що Україна також отримала підтримку від президента США Джозефа Байдена у вигляді пропозиції про виділення додатково $11,7 млрд і сподівається на схвалення його Конгресом, і частиною цього нового пакета є $3,4 млрд "негайної підтримки для виживання" на відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня-початку червня попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких поки що виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, повинні були надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Однією з названих причин є дискусія в якому вигляді надавати ці кошти: у вигляді кредитів або грантової допомоги.

 

 

Теги: #дефіцит #держбюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 10.09.2022
Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр

Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр

11:15 02.09.2022
Дефіцит держбюджету України в серпні залишився на рівні 5 млрд грн завдяки грантовій допомозі – Мінфін

Дефіцит держбюджету України в серпні залишився на рівні 5 млрд грн завдяки грантовій допомозі – Мінфін

18:46 24.08.2022
До держбюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль

До держбюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль

17:19 23.08.2022
Кабмін перерозподілив 28,16 млн грн із програми вакцинації від COVID-19 на інші програми держбюджету-2022

Кабмін перерозподілив 28,16 млн грн із програми вакцинації від COVID-19 на інші програми держбюджету-2022

16:50 23.08.2022
Від початку повномасштабної війни видатки держбюджету становили майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку - Шмигаль

Від початку повномасштабної війни видатки держбюджету становили майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку - Шмигаль

15:07 16.08.2022
Глава Нацбанку знову закликає уряд до скорочення дефіциту держбюджету та мінімізації його емісійного фінансування

Глава Нацбанку знову закликає уряд до скорочення дефіциту держбюджету та мінімізації його емісійного фінансування

19:43 06.08.2022
У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

19:45 01.08.2022
Дефіцит загального фонду держбюджету в липні впав до 4,8 млрд грн - Мінфін

Дефіцит загального фонду держбюджету в липні впав до 4,8 млрд грн - Мінфін

15:53 04.07.2022
Дефіцит загального фонду держбюджету у травні зріс до 134,9 млрд грн - Мінфін

Дефіцит загального фонду держбюджету у травні зріс до 134,9 млрд грн - Мінфін

19:11 01.07.2022
Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн

Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Видно контури відновлення територіальної цілісності України

Зеленський провів нараду щодо постачання енергії до Польщі

Зеленський привітав із Днем міста Дніпро та Лиман

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

Підрозділи ЗС України продовжують звільняти населені пункти на півдні та сході країни – Генштаб

ОСТАННЄ

Зеленський на Форумі Ялтинської Європейської Стратегії: Усі люди після початку війни стали одної професії– українець. Сенс професії – вижити

Гарантії безпеки мають поширюватися на всю територію України

Війна закінчиться відновленням суверенітету України у межах 1991 року

Видно контури відновлення територіальної цілісності України

Данілов: ЗС України зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси

В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня

Контрнаступ ЗС України зруйнував плани російських окупантів із проведення 11 вересня фейкового референдуму щодо приєднання Мелітополя до РФ

Кулеба: Україна закликає партнерів до графіка у постачанні зброї

Зеленський провів нараду щодо постачання енергії до Польщі

Зеленський привітав із Днем міста Дніпро та Лиман

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА