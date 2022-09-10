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22:54 10.09.2022

Гарантії безпеки мають поширюватися на всю територію України

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Гарантії безпеки мають поширюватися на всю територію України

Україна вимагає надійних, юридично обґрунтованих гарантій безпеки, але ці гарантії мають поширюватися на всю територію країни в її міжнародно-визнаних кордонах, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна заслуговує на те, щоб мати певні та чіткі гарантії безпеки… Але ці гарантії мають поширюватися на всю територію України в її міжнародно-визнаних кордонах", – сказав він на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві.

Єрмак наголосив, що ці гарантії не повинні бути подібними до Будапештського меморандуму та інших документів, які не дали Україні захисту від російської агресії, і констатував, що ніхто у світі не назве зараз дієвих інструментів, які б дали запобігти цій жахливій війні, що триває вісім років, і особливо агресію за останні шість місяців.

"Це мають бути дуже чіткі, дуже ефективні та надійні юридичні гарантії", – зазначив глава Офісу президента.

За його словами, сьогодні більш дієвих гарантій, ніж дає 5-та стаття договору НАТО, не існує. "Україна ніколи не відмовлялася від свого бажання приєднатися до НАТО", – нагадав Єрмак.

Він зазначив, що ця війна, мужність української нації, героїзм її воїнів та здатність деокупувати свої території дозволять змінити бажання НАТО бачити такого сильного члена у своїх лавах.

Водночас Єрмак зазначив, що гарантії безпеки потрібні Україні вже сьогодні, і Міжнародна робоча група, співголовою якої він є разом із ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, готує такі рекомендації.

Глава Офісу президента нагадав про слова президента Володимира Зеленського, що формула реакції світу за 24 години на подібні агресії потрібна не лише Україні, оскільки війна показала, що ніхто у світі не може почуватися у безпеці.

Говорячи про набутий досвід, глава Офісу президента України зазначив також, що помилкою була відмова від запобіжних заходів.

"Ми чітко розуміємо, які санкції працюють, які не працюють, як швидко починають працювати", – додав Єрмак.

 

 

Теги: #гарантії #єрмак

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