Події

21:52 10.09.2022

Зеленський привітав із Днем міста Дніпро та Лиман

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Зеленський привітав із Днем міста Дніпро та Лиман

Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем міста Лиман Донецької області та Дніпро.

"Насамперед, я хочу сьогодні привітати два наші міста, прекрасні, міцні міста, з їхнім днем– Лиман і Дніпро. Лиман Донецької області ще чекає на наш прапор, і це неминуче – Україна завжди повертається. Ми це добре показуємо. Вся Донеччина буде вільною, буде знову в безпеці та щасливою, як це має бути в Україні, має бути всюди на нашій землі", - сказав він у відеозверненні у суботу.

За його словами, "Збройні Сили України та всі, хто захищає нашу державу, Сили спеціальних операцій, наша розвідка, спецслужби, Нацгвардія, поліція повернуть мир кожному куточку нашої держави, куди Росія принесла лише горе та страждання. Світ буде, світ іде разом із українським прапором, разом із нашими захисниками".

Звертаючись до мешканців Дніпра, Зеленський сказав, що "ваше місто і з 2014 року, і з 24 лютого зробило для української оборони стільки, що історія нашої перемоги – це водночас історія Дніпра, це абсолютно заслужено".

"Здоров'я та життя тисяч українських воїнів врятовано у Дніпрі. Сотні тисяч українців отримали притулок та допомогу у Дніпрі за роки війни. Фронт завжди відчував і відчуває підтримку дніпрян. Я дякую вам усім за це! І бажаю вам усім, як і всім українцям, одного – якнайшвидшої перемоги", - сказав президент.

 

 

Теги: #лиман #дніпро #день_міста #зеленський

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