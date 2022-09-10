ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали у Куп'янську на Харківщині одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії і намагався втекти у т.зв. "ЛНР" після контрнаступу Збройних сил України на харківському напрямку, повідомила пресслужба ДБР.

"У рамках відпрацювання інформації про можливу співпрацю на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно з військовою контррозвідкою СБУ вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділ окупаційної влади в Балаклії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно погодився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційної ділянки.

Зазначається, що після того, як Збройні сили України вибили із міста загарбників, зрадник вирішив тікати у т.зв. "ЛНР", але його затримали у м. Куп'янськ Харківської області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання запобіжного заходу.