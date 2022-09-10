Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав справу про продаж автомобілів для ЗСУ, інформація про яку з'явилася останніми днями, свідченням "нечесної діяльності".

"Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Провів сьогодні зустріч щодо цього з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Національної поліції Ігорем Клименком", - написав також Зеленський.

За словами президента, "заробляти на наших захисниках – неприпустимо. Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами".

8 вересня поліція Києва повідомила про викриття шахрайської схеми привласнення зловмисниками донатів та продажу автомобілів, призначених для ЗСУ. За інформацією поліції, правоохоронці встановили, що троє чоловіків з метою отримання прибутку продавали автотранспорт, який надходив в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав та призначався для потреб ЗСУ.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку). Тривають слідчі дії, зокрема обшуки за місцями проживання правопорушників у Києві, Київській області та Львові.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official