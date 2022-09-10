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14:42 10.09.2022

Зміна монарха в Лондоні може позначитися на політичному житті низки країн Співдружності націй - газета

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Зміна монарха в Лондоні може позначитися на політичному житті низки країн Співдружності націй - газета

Проголошення Карла III королем Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії може спричинити зміни у 14 країнах очолюваної Великою Британією Співдружності націй, в яких монарх, що править у Лондоні, є главою, пише в суботу The Guardian.

"У той час як гучні республіканські голоси звучать в Австралії, Новій Зеландії та Канаді, для Ямайки ця проблема потребуватиме негайного розв’язання, оскільки в цій країні згідно з конституцією для визнання нового короля необхідне проведення референдуму", - пише газета.

Видання наводить витяг із п'ятничної передової статті однієї з впливових ямайських газет: "Через смерть королеви Ямайка може легше розірвати зв'язок із монархією".

"Беліз уже оголосив про перегляд конституції. Політичне керівництво заморських британських територій, таких як Британські Віргінські Острови, також йде у цьому напрямі", - продовжує The Guardian.

"У червні в новому австралійському уряді, який очолив Ентоні Албаніз, з'явилася посада міністра, відповідального за перехід до республіки. Колишній віцепрем'єр Нової Зеландії сер Дон Маккіннон вважає, що в нинішній ситуації питання про перехід країни до республіканського правління отримає новий заряд. Співголова новозеландської Партії зелених Марама Девідсон, у свою чергу, повідомила, що питання відносин Нової Зеландії з британською короною потрібно вирішувати "не просто зараз", - пише газета.

The Guardian нагадує, що у 2021 році Барбадос став республікою і припинив визнавати королеву Єлизавету ІІ главою держави.

Загалом до Співдружності націй входить 56 держав. У цьому об'єднанні вже протягом тривалого часу відбуваються демократичні процеси, зокрема було оголошено про те, що титул глави співдружності не може бути спадковим. Водночас у 2018 році лідери країн-учасниць обрали на той час принца Уельського Чарльза керівником цього блоку.

Теги: #велика_британія #монарх

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