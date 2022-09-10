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13:22 10.09.2022

У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній

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У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній

У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній, повідомляє в суботу Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва ліквідовано ботоферму з потужністю понад 3 тис. акаунтів, які використовували представники РФ в інтересах чорного піару та ведення інформаційної війни проти України", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, двоє мешканців столиці – працівники ІТ-галузі – у власних приміщеннях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах Instagram та Facebook. Створені ними понад 3 тис. фейкових акаунтів передавали в "оренду", зокрема представникам PR-компаній РФ для поширення антиукраїнського контенту та дискредитації державних органів України – Конституційного Суду України, міністерств, відомств, правоохоронних структур, військкоматів.

Для анонімізації "облікових записів" та уникнення їх блокування вони розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс. Обладнання давало змогу змінювати IP-адресу під час створення кожного наступного акаунта, імітуючи реєстрацію в соцмережі щоразу іншого реального абонента українських операторів мобільного зв'язку.

Під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв'язку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру одному з організаторів протиправної діяльності за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1 ст. 361 КК України).

Вилучене майно планується передати в управління АРМА для наповнення держбюджету.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу кіберфахівців СБУ.

 

Теги: #прокуратура #ботоферма #агенти_рф

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