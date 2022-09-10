Події

11:07 10.09.2022

Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва - Spiegel

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Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва - Spiegel

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє німецьке видання Spiegel.

Як пише журнал, поїздкою Бербок хотіла показати, "що ми і далі підтримуватимемо Україну стільки, скільки це буде необхідно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - сказала вона в суботу вранці, коли приїхала.

"Сьогодні я поїхала до Києва, щоб показати, що вони (українці – ІФ-У) можуть і далі покладатися на нас", - наголосила глава МЗС.

У Києві Бербок має намір провести переговори, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Решту програми тримали в секреті з міркувань безпеки.

Теги: #візит #бербок

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