Події

07:54 10.09.2022

У результаті нічної атаки у Дніпропетровській області було пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури

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У результаті нічної атаки у Дніпропетровській області було пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури

Унаслідок нічної атаки на Дніпровський район було пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На Дніпровський направили дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила до об'єктів промислової інфраструктури. Там спалахнули виробничі будівлі, склади та обладнання. Пожежні полум'я вже приборкали. Люди не постраждали", - написав Резніченко в телеграм-каналі в суботу вранці.

Окрім цього, за ніч окупанти двічі накрили вогнем Нікопольський район. Нікополь і Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії, серед людей постраждалих немає.

"По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Люди неушкоджені. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #дніпропетровська_область

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