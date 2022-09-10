Події

07:09 10.09.2022

За добу знищено 75 окупантів, 15 одиниць техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

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За добу знищено 75 окупантів, 15 одиниць техніки, склад боєприпасів, поромну переправу

За добу українські військові знищили 75 осіб особового складу агресора, 15 одиниць ворожої техніки, склад боєприпасів, а також поромну переправу, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"За підтвердженими результатами "довга армія" скоротилася на 75 рашистів, 5 танків Т-72, 2 гаубиці "Мста-Б", 8 одиниць авто-бронетехніки. У Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового" - сказано у повідомленні, опублікованому на сторінці в фейсбуці у ніч на суботу.

Загалом українська авіація завдала 7 ударів, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 33 вогневих завдань, серед них по районах зосередження ворожого озброєння та техніки, понтонної переправи та мостів.

Протягом бойового дня агресор завдав 5 авіаційних та 1 ракетний удар. Були атаковані позиції українських військ уздовж лінії зіткнення та населені пункти, розташовані поблизу.

Після обіду окупанти випустили з літака крилату ракету Х-31 відкритою місцевістю у Вознесенському районі Миколаївщини, жертв немає.

У Чорному морі на бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя знаходяться 3️ надводні носії високоточної зброї, які містять на озброєнні 2️4️ крилаті ракети морського базування "Калібр".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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